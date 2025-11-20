Instagram Jojo Todynho descarta vida política e diz buscar paz em nova fase

Jojo Todynho afirmou na quinta-feira (20) que não pretende entrar para a política . A influenciadora disse que vive outra fase e busca paz no próximo ano, após declarar no passado interesse em atuar como “mulher preta de direita”.

“Eu não tenho pretensão, muito menos vontade, de entrar para a política. O futuro a Deus pertence. Eu tô em outra jornada da minha vida, e o que eu prezo muito é minha liberdade”, afirmou a ex-cantora.

Ela explicou que rejeita o ambiente político por não se adaptar às regras desse meio. “Olhar pra cara de quem não gosta e sorrir. Batidinha no ombro, sentar. Não é pra mim. Tô fora, quero não.”

A influenciadora reforçou a busca por tranquilidade. “Quero paz, porque eu sou da guerra. Eu busco hoje, pra minha vida, a paz. Quero ano que vem fazer minha viagem pra Itália, tomar meu bom drink”, disse.

Jojo também comentou a relação com comentários negativos. “Ninguém que me critica tem uma vida que eu desejaria ter. Então, pra mim, não muda nada”, declarou. Ela afirmou que críticas não interferem nas conquistas diárias. “Falar sobre a minha vida ou eu falar sobre a vida delas não vai mudar nem pra mim, nem pra elas.”

A cantora citou ainda a importância da fé no crescimento pessoal. “Celebrar cada passo com honra, o mérito, com satisfação e com Deus sempre em primeiro lugar. Tudo, tudo que você vai fazer na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar”, disse. Em outra fala, disse: “Com Deus no barco, meu amor, ele não afunda nunca.”

A dona do hit "Que Tiro Foi Esse?" afirmou que pretende continuar focada em estudos e novos projetos. “Daqui a pouco eu tô formada. Ih, outro patamar”, afirmou. Para Jojo, o objetivo é manter atenção na própria trajetória. “Eu gosto da minha vida, gosto das minhas conquistas e poder se lembrar.”