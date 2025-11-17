iG/The Date News Bruxo prevê “ciclo de tensão espiritual” envolvendo Virgínia e Vini Jr

O Bruxo Jhon Alex afirmou nesta semana que Virgínia Fonseca, Zé Felipe e Vini Jr vivem um “ciclo de tensão espiritual” marcado por conflitos antigos, riscos de novas polêmicas e possíveis rupturas. A declaração foi dada ao repórter Danilo Rasquinho, do The Date News, do iG.

O vidente detalhou as previsões na entrevista, dizendo que recebeu todas as informações por “vidência” e “clavidência”. Ele descreveu um cenário que envolve karma, mágoas antigas e movimentações energéticas que influenciariam o trio.

Jhon Alex declarou que Virgínia passa por uma fase de cobrança espiritual. “Na vidência, na clavidência, tudo que o espiritual me passou, é que a Virgínia ela vai entrar em um momento de karma”, afirmou. O bruxo também disse que antigos episódios ainda repercutem na vida da influenciadora.

Segundo ele, Zé Felipe enfrenta um período de reavaliação emocional. “O espiritual me mostrava que ela teve uma traição cinco Neymar, que o Zé Felipe pegou essa traição entre ela e o Neymar. Então assim ó, só que isso a mídia segurou”, disse. O vidente comentou que essa fase teria marcado o cantor profundamente.

O bruxo afirmou que Virgínia se envolve com Vinícius Júnior“pela questão de aparecer”, mas prevê instabilidade no relacionamento. “Ela vai ser muito traída nos próximos dias mais uma traição vindo relacionado do Vinícius Júnior para ela”, declarou ao falar sobre o que vê “no espiritual”.

Ele completou dizendo que a influenciadora enfrentaria um ciclo de consequências. “É como se ela tivesse cuspido num prato que ela comeu muito e o espiritual traz para ela um ano de difícil de muita traição”, disse. Segundo Jhon Alex, o vínculo com o jogador não deve durar.

O vidente também falou sobre possíveis reconexões entre Virgínia e Zé Felipe, embora cite mudanças energéticas no caminho. “Eles têm caminhos lá na frente juntos”, afirmou. No entanto, indicou que essa possibilidade dependeria de fatores externos ligados ao atual momento do cantor.

Jhon Alex ainda mencionou Ana Castela ao prever impactos indiretos. “A Ana vai passar por uma lua que ela possa engravidar do Zé Felipe”, afirmou. Ele disse que, caso a gravidez aconteça, “não existe mais volta relacionado aos dois”.