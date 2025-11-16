Reprodução/ Instagram @poliana @virginia e @anacastelacantora Poliana, Virginia e Ana Castela

Poliana Rocha, de 49 anos, está sendo acusada de mandar uma indireta para a ex-nora, Virginia Fonseca. Neste domingo (16), a mulher de Leonardo parabenizou Ana Castela e começou o texto de felicitações com a letra V, sem explicar o motivo.



"V… Parabéns pelo seu dia! Que este novo ano de vida seja marcado por crescimento, alegrias e momentos que fortaleçam a sua essência! Que você receba em dobro toda a bondade, simplicidade que espalha por onde passa", iniciou.





"Aproveite muito seu dia, celebre com o coração aberto e saiba que desejo a você um ciclo lindo, abençoado e cheio de realizações. Feliz aniversário!", acrescentou a mãe de Zé Felipe.

O fato do texto ter começado com a inicial de Virginia Fonseca não passou despercebido pelos internautas, que já especulam uma suposta crise na relação entre a ex-sogra e a influenciadora. Outros argumentam que Poliana apenas errou na hora de digitar a legenda.

"Para mim, isso tem nome e sobrenome: indireta das boas", escreveu uma. "Óbvio que é! Qual o sentido de iniciar um texto com a letra V e ainda colocar as reticências em seguida?", questionou-se uma segunda. "Eu acho que ela só errou digitando", pontuou um terceiro.

Romance oficializado

Em outubro, Zé Felipe oficializou o relacionamento com Ana Castela, logo depois de ter beijado a cantora em uma edição do "Domingo Legal", atração comandada por Celso Portiolli no SBT. O cantor e Virginia se separaram em maio, após cinco anos juntos.

Após anunciarem o fim do relacionamento, destacaram que não houve briga nem qualquer episódio de infidelidade. À época, também ressaltaram que continuariam amigos mesmo após o divórcio, sobretudo pelo bem dos filhos que tiveram enquanto estiveram juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

