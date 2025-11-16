Instagram/@zefelipe Zé Felipe posa com Ana Castela e a sogra em aniversário

Zé Felipe marcou presença na comemoração dos 22 anos de Ana Castela e compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece abraçado à cantora e à sogra, Michele Castela. O registro foi feito neste domingo (16), durante a celebração em Londrina.

O cantor deixou um show no Rio de Janeiro ainda de madrugada e seguiu direto para o Paraná para acompanhar a data ao lado da namorada e da família dela.

Antes de embarcar, o artista já havia dedicado uma homenagem pública à boiadeira. Ele publicou uma foto do casal e escreveu:

"Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você”.

Ana respondeu à declaração com bom humor: “Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo”.

A aniversariante também recebeu uma mensagem carinhosa de Poliana Rocha. A influenciadora destacou a personalidade da cantora e desejou boas energias para o novo ciclo:

“Parabéns pelo seu dia! Que este novo ano de vida seja marcado por crescimento, alegrias e momentos que fortaleçam a sua essência! Que você receba em dobro toda a bondade, simplicidade que espalha por onde passa. Aproveite muito seu dia, celebre com o coração aberto e saiba que desejo a você um ciclo lindo, abençoado e cheio de realizações. Feliz aniversário!”.