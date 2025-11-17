Instagram/@fabriciosousa.jpg/@taiscapparelli Morre Jards Macalé, aos 82 anos, após tratamento de enfisema pulmonar

O cantor e compositor Jards Macalé, autor de “Vapor Barato” e referência da música brasileira, morreu nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, aos 82 anos, após sofrer uma parada cardíaca enquanto tratava um enfisema pulmonar em um hospital na Barra da Tijuca.

A equipe divulgou uma nota nas redes sociais de Jards em que afirmou: “Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando ‘Meu Nome é Gal’, com toda a energia e bom humor que sempre teve”.

A nota continua: "Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade. Agradecemos, desde já, o carinho, o amor e a admiração de todos. Em breve informaremos detalhes sobre o funeral. 🖤'Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno.' — Jards Macalé".

Nascido no Rio em 1943, Jards Anet da Silva iniciou a carreira nos anos 1960. A primeira gravação aconteceu em 1964, quando Elizeth Cardoso interpretou uma composição de estreia do músico. O artista ficou lembrado pela vanguardista que marcou o início da carreira e o apresentou ao país como “anjo torto” da MPB.

O impacto nacional veio em 1969, com a performance de “Gotham City” no IV Festival Internacional da Canção. Três anos depois, Macalé lançou o álbum "Jards Macalé", obra que ficou conhecida principalmente pela estética híbrida do artista e apresentou clássicos como “Hotel das Estrelas”, “Mal Secreto” e “Vapor Barato”.

As canções ganharam força nas vozes de intérpretes como Gal Costa e Maria Bethânia. A parceria com poetas como Waly Salomão, Torquato Neto e José Carlos Capinan aumentou a figura original de Macalé, reconhecido pela defesa radical da liberdade criativa.

Nota de pesar do Ministério da Cultura

A morte do artista comoveu fãs e até o Ministério da Cultura, que emitiu uma nota de pesar no site do Governo Federal. A pasta o descreve como "artista fundamental para a música brasileira" e "figura incontornável da vanguarda cultural do país".

"Ao longo de mais de cinco décadas de trajetória, transitou por gêneros, linguagens e movimentos, colaborou com alguns dos maiores nomes da cultura nacional e deu ao público canções que atravessaram o tempo, sempre preservando sua integridade estética e sua postura crítica. Sua contribuição para a arte brasileira segue como patrimônio imaterial, vivo e inspirador."

O Ministério finaliza: "Neste momento de tristeza, o Ministério da Cultura se solidariza com familiares, amigos, parceiros de criação e admiradores de Jards Macalé, reafirmando o reconhecimento e a importância de sua obra para a história cultural do Brasil."