Reprodução/ Instagram @zefelipe Ana Castela e Zé Felipe

Zé Felipe, de 26 anos, usou as redes sociais neste domingo (16) para parabenizar Ana Castela. A aniversariante do dia está completando 22 anos de idade e ganhou uma declaração romântica do atual namorado.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 33 milhões de seguidores, o filho de Leonardo publicou uma foto beijando a "boiadeira", que estava em cima de um cavalo no momento do clique.





"Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você", escreveu ele.

Ana Castela não deixou a postagem passar despercebida e reagiu ao texto de felicitações feito pelo namorado. "Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo", pontuou a cantora e compositora.

Outros famosos também repercutiram a postagem romântica. "Que amor vocês dois juntinhos", disse a presentadora Eliana. "Foto linda", opinou a sertaneja Thaeme. "Feliz aniversário, Ana", aproveitou Naiara Azevedo.

Relembre

Virginia Fonseca e Zé Felipe se separaram em maio, após meses de especulações sobre uma suposta crise no casamento. Quando divulgaram o rompimento, frisaram que não tinham brigado e alegaram que nenhum deles havia sido infiel.

Ainda na época, pontuaram que manteriam a amizade mesmo depois do divórcio, principalmente em prol aos filhos que tiveram no período que estiveram juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Entre namoro e matrimônio, se relacionaram por cinco anos.

Oficialização do novo namoro

Em outubro, Zé Felipe oficializou o relacionamento com Ana Castela, logo depois de ter beijado a cantora em uma edição do "Domingo Legal", atração comandada por Celso Portiolli no SBT.