Julia Rodrigues - a influenciadora foi apontada como affair do atleta ainda em 2022 e durou por um bom tempo. Ela já fez viagens com a família de Vinicius e até o acompanhou durante a Copa do Mundo no Qatar. Reprodução/Instagram

Bia Michelle - a ex-bailarina do Faustão foi um dos últimos romances do jogador. Bia teria passado uma temporada na casa de Vinicius em Madrid. Lá, ela frequentou os jogos no Santiago Bernabéu. Reprodução/Instagram

Maju Mazalli - a participante da segunda temporada do reality De Férias com o Ex, viveram um relacionamento em 2019. Diante de muitos boatos, a influenciadora chegou a publicar uma foto dos dois juntos para celebrar o aniversário do jogador. Reprodução/Instagram

Key Alves - em julho de 2023, os internautas notaram fotos da ex-BBB e do atleta no mesmo quarto de hotel. A cena chamou a atenção e a assessoria da jogadora de vôlei contou que eles estariam "apenas se conhecendo". Reprodução/Instagram