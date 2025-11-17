Reprodução/Internet Encontro bateu recorde histórico de audiência para uma sexta-feira

A apresentadora Patrícia Poeta anunciou, nesta segunda-feira (17), no “Encontro”, a saída de Valéria Almeida da programação matinal da TV Globo. A mudança ocorre para que Valéria se dedique em tempo integral ao “Paulistar”, exibido aos sábados.

O comunicado foi feito ao vivo após o encerramento do quadro “Bem-Estar”. No anúncio, Patrícia agradeceu a parceria e destacou a importância da colega no matinal.

“Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pela parceria ao longo dos anos e por essa troca maravilhosa. Hoje é o último bem-estar da Val, ela vai se dedicar ainda mais ao Paulistar, o programa dela. Eu estou muito feliz por você”, afirmou.

Emocionada, Valéria agradeceu os nove anos de participação no “Bem-Estar” e celebrou o novo ciclo.

“Eu estou feliz demais. Feliz por encerrar um ciclo desse jeito, foram nove anos no bem-estar, entre reportagens e apresentações, sabendo que o bem-estar tem uma missão importante. Agora, depois de nove anos, eu me despeço para me dedicar a esse filho lindo que é o Paulistar”, disse.

Na sequência, a apresentadora explicou que o programa cultural mergulha nos bairros da região metropolitana. Ela contou que cada gravação tem rendido momentos emocionantes e de descobertas.

“Nasceu agora em abril desse ano, é um programa cultural em que eu mergulho nos bairros da região metropolitana, convidada por alguém que é do lugar”, afirmou.

Valéria explicou que as visitas envolvem lazer, gastronomia e relatos de vida que impactam o público.

“Essas pessoas me levam para ser feliz, para me apresentar o bairro. Tem lazer, gastronomia, tem muita história de vida e eu fico assim, muito feliz. Lá vou eu me entregar para esse filho, lindamente”, completou.

A emissora já definiu a substituição no quadro matinal. Thelma Assis assumirá o espaço deixado por Valéria no “Encontro”.