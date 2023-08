Reprodução A vidente negou as acusações de Nayrison Siqueira

Nesta semana, Chaline Grazik, conhecida como "vidente dos famosos", foi acusada pelo tarólogo Nayrison Siqueira de aplicar um golpe de R$ 20 mil em uma senhora ao afirmar que curaria seu câncer, mas que a mulher acabou morrendo após contratar seus serviços. Em contato com a coluna, a vidente afirmou que irá processá-lo e negou todas as acusações.



"Esse caso vai ser investigado criminalmente. Inclusive, minhas advogadas já enviaram o ofício e estão esperando para sair o resultado. Pedi multa indenizatória", revelou.

Chaline está convicta de que Nayrison Siqueira irá perder o processo. "Essa pessoa vai perder o processo, porque além de ser crime, está denegrindo (sic) uma imagem", explicou.

Para quem não se lembra, a vidente foi acusada pelo tarólogo Nayrison Siqueira de aplicar golpes em seus clientes. De acordo com ele, Chaline usava a conta do marido para receber os pagamentos das pessoas que a procuravam pedindo auxílio espiritual.

"Nossa, eu tô morrendo de medo de você. Peraí, tá? Só pra você calar a tua boquinha. Ela é laranja, usa o nome daquele marido dela. Pode ver que o nome do marido dela é esse nome aqui, Fabrício. Ela usa a conta dele para receber", disparou.

Nos Stories do Instagram, o tarólogo pediu que ela devolvesse o dinheiro da senhora. "Vou pedir um favor pra você. Devolva o dinheiro da senhorinha, que você disse que iria curar do câncer e a veia morreu. Devolva pra filha dela, porque é herança da filha dela. A filha pegou as conversas, descobriu o que você fez né e falou para você devolver o dinheiro, e você ameaçou a mulher com advogada, e ainda ameaçou de fazer macumba pra mulher", pediu.

"Você não curou a velhinha, ela morreu. Você não tem poder de curar ninguém do câncer. Já que você tem tanto poder de curar alguém do câncer Chaline, cura sua vó, porque a sua vó também parece que ta doente com câncer, né? Eu quero ver se você vai curara a sua vó. É isso que eu quero ver. Então assim Chaline, a veia foi de arrasta pra cima, você prometeu a cura dela, né? Não curou e agora a filha dela quer o dinheiro, e você ameaçou a filha dela", completou



A vidente teve sua parceria rompida com a agência AN Connect, que era responsável pela comunicação e Assesoria de Imprensa e Relação Públicas. A empresa enviou um comunicando indicando que não tinham mais relação com Chaline após as polêmicas. Logo, Chaline atualizou sua biografia no Instagram e incluiu uma advogada para o contato de assessora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko