Instagram Dado Dolabella pede medida contra ex e nega acusação de agressão

Dado Dolabella compareceu nesta quinta-feira (13) à 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, no Rio de Janeiro, para registrar um pedido de medida cautelar contra a ex-namorada, Marcela Tomaszewski. O ator quer proibir qualquer tipo de contato da influenciadora, incluindo ligações, mensagens de texto e tentativas por aplicativos, após novas trocas de mensagens entre os dois.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

De acordo com nota publicada pela defesa, a medida se tornou necessária porque Marcela teria tentado se comunicar com o ator mesmo depois de divulgar acusações e expor o relacionamento publicamente. A equipe jurídica também negou rumores de que exista pedido de prisão contra Dado. “Não existe qualquer pedido de prisão protocolado na 14ª Delegacia contra ele”, diz o comunicado.

Marcela Tomaszewski está na Europa e, segundo a defesa, ainda não foi notificada sobre a medida. Os advogados afirmaram que ela pretende denunciar Dado por violência doméstica ao retornar ao Brasil.

Relembre o caso

O caso começou no fim de outubro, quando Marcela anunciou o término com Dado após um “desentendimento de casal”. Horas depois, os dois reapareceram juntos, negando o rompimento. A situação tomou novos rumos quando uma amiga de Marcela divulgou fotos de hematomas e acusou o ator de agressão.

“Não adianta mexer com quem tem gente. Você vai pra cadeia, seu covarde! E você, Marcela, que me bloqueou por ter mandado você apagar os stories mentindo, dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo o que você me enviou da agressão”, escreveu Rafaela Clemente nas redes sociais. As publicações foram compartilhadas por Luana Piovani.

A defesa de Marcela chegou a afirmar que ela foi coagida por Dado e pela antiga advogada dele a negar a agressão. Após o episódio, Fernanda Tripode, então advogada do ator, deixou o caso alegando “suposta coação” e “informações conflitantes apresentadas pelo casal”. No dia seguinte, o advogado de Marcela, Diego Cândido, também se afastou, alegando que ela havia desistido da denúncia.

Em entrevista conjunta ao Domingo Espetacular, Dado e Marcela negaram agressões. “As marcas vermelhas são porque eu sou muito branca, descendente de polonês. Então, quando eu fico estressada, fico vermelha e me coço. Jamais protegeria um agressor, em hipótese alguma”, afirmou Marcela.

Dias depois, a influenciadora divulgou novo vídeo, em que Dado admite ter “afastado” a ex pelo pescoço durante uma briga. “Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço para você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara”, diz o ator nas imagens gravadas dentro de um carro.

Marcela confirmou o término, viajou para a Europa e afirmou que teme pelo comportamento do ex-namorado.

Comunicado da defesa de Dado Dolabella

Na nota oficial, a defesa do ator afirma que a legislação brasileira não prevê medida protetiva para homens, o que motivou o pedido de medida cautelar. O texto também nega qualquer processo criminal contra Dado e classifica as acusações como “exposição pública indevida”.

“O pedido foi feito para impedir novas tentativas de contato e resguardar a integridade do ator. Lamentamos que a medida protetiva possa ser utilizada com possível interesse midiático”, diz o comunicado.

Os advogados ainda dizem que Dado apresentou informações detalhadas sobre o caso às autoridades, rebatendo cada acusação feita por Marcela. “Repudiamos o mau uso da lei, que deveria resguardar mulheres verdadeiramente ameaçadas, e não servir para sustentar narrativas públicas desconectadas da realidade”, conclui o texto.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo número 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, que recebe registros em todo o país.