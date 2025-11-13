Reprodução/Arquivo pessoal Eloá e Lindemberg Alves

O sequestro da jovem Eloá Pimentel, em 2008, voltou aos holofotes após a estreia do documentário Caso Eloá: Refém ao Vivo, da Netflix. A produção apresenta depoimentos inéditos de familiares, jornalistas e autoridades que acompanharam o caso. Um dos momentos mais polêmicos revisitados é a entrevista de Lindemberg Alves concedida ao vivo durante o crime.

O criminoso conversou duas vezes com a RedeTV! enquanto mantinha Eloá e sua amiga Nayara Silva como reféns. A primeira ligação ocorreu após Nayara ter sido liberada momentaneamente, quando o repórter Luiz Guerra falou diretamente com ele. Na conversa, Lindemberg chegou a fazer ameaças incisivas caso a polícia invadisse o apartamento:

"Tô com um saco cheio de bala e, se alguém se aproximar, eu vou atirar", disse.





A situação ganhou ainda mais repercussão quando Sônia Abrão, ao vivo, também passou a negociar com o sequestrador. A apresentadora da RedeTV! ligou para Lindemberg e tentou convencê-lo, durante a transmissão, a libertar a jovem de 15 anos. De acordo com o Ministério Público, a interferência acabou prejudicando as negociações, já que a Polícia Militar estava prestes a conseguir que ele se rendesse.

Durante o programa, Sônia fez um apelo:

"Todo mundo aqui fora está entendendo que você não é um bandido, não é um marginal, não é um assassino. Que você sempre foi um cara bom", disse a jornalista na época.

Lindemberg também explicou ao vivo o motivo do sequestro:

"Eu só queria acertar as coisas com ela", afirmou.

Ele ainda descreveu como pretendia soltá-la, ressaltando que faria isso “no momento certo”, caso a polícia garantisse segurança:

"Quando for soltar a Eloá, ninguém vai ficar sabendo. Ela vai descer com os dois revólveres e eu com a munição", comentou durante a atração.

A tragédia chegou ao fim quando a polícia decidiu invadir o apartamento após perceber uma movimentação suspeita. Nesse momento, Eloá foi atingida por um tiro na cabeça e morreu. Nayara relatou que o disparo aconteceu logo após Lindemberg ouvir a entrada dos policiais.

O documentário também traz os depoimentos dos pais de Eloá, do irmão Douglas e da amiga Grazieli Oliveira, que falaram publicamente sobre o crime pela primeira vez.