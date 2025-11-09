Reprodução/Instagram/@tomaszewsk/@dadodolabella Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella terminam namoro

A modelo Marcela Tomaszewski, de 28 anos, confirmou neste domingo (9) que pretende denunciar Dado Dolabella por agressão. A influenciadora afirmou que voltará ao Brasil para registrar nova ocorrência, pedindo que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e solicitando medida protetiva. O anúncio ocorre dias após o fim do relacionamento e a divulgação de um áudio com brigas entre o ex-casal.

A informação foi revelada em entrevista exclusiva ao portal LeoDias. Durante o bate-papo, Marcela disse que está disposta a contar toda a verdade e enviou prints da última troca de mensagens com o ator, mostrando detalhes inéditos da relação.

A influenciadora admitiu que alterou a versão inicial prestada à polícia. “A polícia apareceu na minha casa, eu neguei, o Ministério Público me chamou novamente. Eu continuei a mesma versão que não tinha ocorrido agressão. Eu menti pra proteger alguém que achava que mudaria, agora estou disposta a denunciar”, afirmou.

Ela também mencionou a participação da mãe no processo. “Não mudo mais de ideia, vou denunciá-lo. Além da minha mãe, que está decidida a contar tudo o que viu. Com certeza, minha mãe vai contar que ele me enforcou, me jogou no chão, me tacou no chão, me segurou na cama e deixou meu joelho todo roxo. Ele se defende dizendo que eu estava fora de mim, que perdi a razão, e por isso fez tudo isso. Minha mãe deu uma vassourada na cabeça dele para apartar a briga”, completou.

"Ele conta a versão dele, que eu surtei e dei um tapa na cara dele só porque ele queria ir embora. Ele não tinha nem pra onde ir, estava hospedado na minha casa, do bom e do melhor, recebendo café da manhã na cama. Eu, como mulher, não posso mais passar por isso por conta de um macho escroto. Quando terminamos e ele me deixou na frente da minha casa, ele disse: ‘Por favor, não muda de ideia, pensa no que a gente pode viver junto’", disse a influencer.

Ela finaliza: "Vou denunciar, não tem mais volta. Até dinheiro o cara tá me devendo. Eu falei com a delegada antes de embarcar e disse que menti. Perguntei: ‘vou ser presa?’ Então não tem jeito, vou ter que confirmar toda a verdade que guardei comigo pra proteger o Dado. Eu não quero que ele seja preso, não desejo isso pra ninguém, mas, agora, não tem jeito. A partir de agora, não tem mais volta, acabou. Se ele for preso, vai dar merda. Ele não tem um tostão nem pra pagar fiança".

Prints enviados

Nos prints exibidos ao portal, Marcela demonstrou frustração com a repercussão do caso. “O Brasil todo me odiando, sem ao menos me conhecer”, escreveu. Dado respondeu: “Quero paz.”

Em outro trecho, Marcela cobrou o ex-namorado. “Eu menti em rede nacional dizendo que você não tocou em mim. Você acabou com a minha vida. Agora sou vista como a maior mentirosa do mundo. Nenhum homem nunca tinha encostado em mim, e você encostou. Fui totalmente manipulada para não falar nada.”

O ator rebateu as acusações. “Ah, Marcela… você me deu um tapão na cara que até hoje dói. Eu só te afastei para você não me bater mais. Hoje, você me deu vários socos na cabeça e eu não fiz nada — e agora vem falar isso. Só quero paz”, escreveu Dado Dolabella.

Marcela e Dado assumiram o namoro em setembro de 2025, mas o relacionamento foi marcado por idas e vindas. A influenciadora afirmou que quer seguir em frente sem mais exposição pública. “Não quero mais ver minha vida pessoal e profissional expostas”, declarou.