Reprodução/ Instagram @estianomarjorie Marjorie Estiano

Marjorie Estiano, de 43 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para abrir um álbum de fotos no qual surgia com um vestido decotado. Os cliques foram repercutidos pelos mais de 974 mil seguidores que a acompanham no Instagram.

“Adorei”, opinou uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. “Está simplesmente perfeita”, acrescentou uma segunda nos comentários da publicação, que ultrapassou a marca de 27 mil curtidas. “Majoritariamente linda”, brincou ainda uma terceira.





Outras celebridades da classe artística também aproveitaram para elogiá-la. “Linda demais”, afirmou Drica Moraes, que já chegou a dividir a mesma personagem com Marjorie em uma novela de Aguinaldo Silva. “Deslumbrante”, acrescentou Camila Márdila. “Uau”, surpreendeu-se Bruna Marquezine.

Para onde a atriz foi?

O modelito decotado de Marjorie foi escolhido para o lançamento do novo projeto protagonizado por ela no streaming. Trata-se de "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, que chega ao catálogo da HBO Max nesta quinta-feira (13).

O seriado, com roteiro baseado no podcast "Praia dos Ossos", da Rádio Novelo, é inspirado no caso verídico de Ângela Diniz, assassinada com quatro tiros à queima-roupa por Doca Street, namorado dela.

Marjorie interpreta Ângela, ao passo que Emílio Dantas foi escalado para o papel de Doca. O elenco conta ainda com Antônio Fagundes, Thiago Lacerda, Thelmo Fernandes, Renata Gaspar, Tóia Ferraz, Carolina Ferman, Joaquim Lopes, Emílio de Mello, Marina Provenzzano, Maria Volpe, Gustavo Wabner, Ester Jablonski, entre outros.

Waddington, Lorena Bondarovsky e Renata Brandão cuidam da produção executiva. A série conta com seis episódios e é considerada como uma das maiores apostas nacionais da HBO Max após o lançamento de “Beleza Fatal”, primeira novela da plataforma.

Assista ao trailer:



