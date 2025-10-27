Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani detona Dado Dolabella

Luana Piovani repostou, em seus Stories no Instagram, na manhã do último domingo (26), diversas publicações relacionadas a supostas agressões que Dado Dolabella teria cometido contra a namorada, a miss Marcela Tomaszewski, na noite de sábado (25).

Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani post supostas acusações contra Dado Dolabella

As postagens foram feitas por Rafaela Clemente, que afirma ser amiga de Marcela. A mulher publicou um vídeo em que Marcela acusa Dado de agressão.

"E você, Marcela, que me bloqueou por eu ter mandado você apagar os stories mentindo, dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo que você me enviou sobre a agressão!", escreveu Rafaela ao divulgar o vídeo.

Ela também publicou imagens de braços, mãos e colo machucados, supostamente de Marcela.

Nas redes sociais, Luana Piovani postou vários vídeos relatando o que aconteceu, marcando o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro, cobrando uma atitude. "Tão esperando alguém morrer? Quando houver vítima fatal, vocês acordarão. Ainda bem que alguém denuncia, mas sem ação não adianta", escreveu a atriz.

Luana se relacionou com Dado por dois anos, entre 2006 e 2008. O namoro terminou após Luana denunciar o então namorado, depois de ter sido empurrada por ele em uma boate na Gávea, no Rio. A cena foi registrada por câmeras, e uma camareira que tentou intervir também acabou sendo agredida. Dado foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão.

O que aconteceu?

De acordo com o advogado da vítima, Marcela teria sido agredida por volta das 10h da manhã do último sábado (25). O defensor afirma ter sido contratado no domingo, quando tomou conhecimento da gravidade do ocorrido e deu início às medidas cabíveis, de acordo com o colunista do iG, Alessandro Lo-Bianco.

Segundo o comunicado da defesa, logo após as agressões, a vítima teria sido coagida tanto pelo agressor quanto pela advogada dele a não formalizar a denúncia. A pressão teria sido tamanha que Marcela chegou a gravar um vídeo afirmando que "nada havia acontecido" e que o casal estava "bem". No entanto, a separação de fato ocorreu ainda no sábado.

Agora, "devidamente orientada sobre seus direitos", Marcela Tomaszewski optou por denunciar a violência de gênero da qual alega ter sido vítima.

Diante desse cenário, a defesa de Marcela informou que está adotando "todas as medidas judiciais necessárias" para assegurar que o agressor responda por seus atos e "não permaneça impune, diante da gravidade do fato". O objetivo é garantir que a Justiça seja feita e que a vítima tenha o amparo legal necessário para lidar com as consequências das agressões.

O caso recoloca Dado Dolabella no centro de acusações de violência contra a mulher.