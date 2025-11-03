Reprodução/Instagram/@tomaszewsk Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski criticaram a forma como a entrevista concedida ao " Domingo Espetacular ", da Record, foi exibida no último domingo (2). O casal afirmou nas redes sociais que o conteúdo foi “ distorcido ” e expressou “ profunda tristeza ” com a forma como o caso foi mostrado ao público.

Em comunicado publicado no Instagram, os dois declararam que a reportagem não representou a realidade. A advogada responsável pela nota escreveu: “ Dado Dolabella e Marcela manifestam profunda tristeza com a forma como a história foi exposta e distorcida. Dado, já acostumado a ser julgado sem provas e alvo de críticas constantes, lamenta especialmente os ataques direcionados a Marcela, que entrou nesse ambiente sem compreender o peso da exposição pública e hoje sofre ataques cruéis, principalmente vindos de outras mulheres .”

Casal diz que houve manipulação e edição fora de contexto

O comunicado também afirmou que a entrevista de três horas foi reduzida a poucos minutos e exibida fora de contexto. “ O casal reforça que o episódio mostrado não representa a verdade dos fatos. Houve uma discussão privada, que foi ampliada e manipulada, transformando-se em um espetáculo. Marcela já reconheceu que se excedeu em alguns momentos e Dado agiu com boa-fé ao aceitar falar publicamente, acreditando que seria ouvido de forma imparcial, o que não ocorreu ”, destacou o texto.

O documento continuou com críticas à edição da reportagem: “ Ambos lamentam a forma como uma entrevista de três horas foi reduzida a minutos e editada fora de contexto. O que buscam agora é apenas paz, respeito e o direito de não serem transformados em alvo de julgamentos e ataques injustos. ”

O Domingo Espetacular exibiu o depoimento do casal sobre as supostas agressões que vieram à tona nas últimas semanas. O programa apresentou trechos de vídeos que mostram uma briga entre os dois e destacou versões diferentes sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, internautas comentaram a nota de Dado e Marcela e voltaram a debater o caso. “ Foi algo privado, ou seja, está afirmando que ele bateu nela, mas ela perdoou ”, escreveu uma usuária. Outro observou: “ Boa sorte com essa bomba. Se a moça não queria expor o Dado, primeiro, não deveria ter gravado a briga e, segundo, não deveria ter enviado pra ninguém .”

Houve também quem defendesse a necessidade de acompanhamento psicológico para o ator. “ O vídeo mostra claramente a agressão excedida por ele. Ela voltou atrás na denúncia para não prejudicar ele mais ainda. Ela está aceitando tudo isso ou por fama ou dependência emocional. E o Dado precisa de tratamento psicológico, pois não se controla na hora da raiva ”, opinou outro internauta.