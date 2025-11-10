Instagram Beca Milano anuncia fim do casamento com Fernando Pelégio

Beca Milano, jurada do Bake Off Brasil, anunciou o fim do casamento com Fernando Pelégio nesta segunda-feira (10). A confeiteira de 37 anos e o empresário, ex-diretor artístico do SBT, de 62, estavam juntos há sete anos. O término foi comunicado em um post conjunto publicado no Instagram.

No texto, o ex-casal afirmou que a decisão foi tomada de forma madura e pacífica. “Depois de muito diálogo, reflexão e respeito mútuo, entendemos que nossos caminhos agora seguem em direções diferentes”, diz o comunicado divulgado na rede social.

“Não continuaremos como casal, mas o amor, a admiração e o carinho que construímos permanecem, guardados com ternura em cada lembrança”, escreveu Beca. “Vivemos anos de cumplicidade, parceria e um amor presente em cada gesto, em cada pequeno detalhe que deu sentido à nossa história.”

Beca explicou que o rompimento não foi impulsivo. “Essa não foi uma decisão tomada de forma impulsiva, mas fruto de maturidade, de conversas sinceras e da compreensão de que o amor também se revela quando permitimos que o outro siga o próprio caminho.”

Ela acrescentou que a separação marca o fim de um ciclo importante. “Temos sonhos e desejos de futuro que tomaram rumos distintos e, por isso, com serenidade, escolhemos encerrar este ciclo, preservando o respeito e o afeto que sempre existiram entre nós. Seguimos com gratidão por tudo o que vivemos e com o coração em paz, desejando um ao outro o melhor que a vida possa oferecer.”

Ao fim da mensagem, Beca fez um pedido aos fãs e seguidores. “Pedimos carinhosamente respeito e privacidade neste momento. Que Deus continue sendo nossa direção e nossa força, guiando cada passo com amor, luz e sabedoria.”

Pouco antes de publicar o comunicado, a confeiteira compartilhou nos stories uma mensagem sobre resiliência, assinada por Charlie Chaplin. Os comentários na postagem conjunta foram desativados.