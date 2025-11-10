YouTube/DiaTV Narcisa detona Boninho e dispara: "Maltratou toda a Globo"

Narcisa Tamborindeguy detonou Boninho durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, exibido nesta segunda-feira (10). A socialite fez duras críticas sobre o ex-diretor da Globo, o chamando de “péssimo pai” e afirmando que ele não dá atenção à filha Mariana.

Narcisa afirmou que Boninho não presta apoio à filha e relatou situações que, segundo ela, demonstram descuido. “Ela tá sem carro, ele deixou ela sem carro, ele é uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai pra ela”, disse.

Durante o bate-papo, Narcisa continuou as críticas e afirmou que o empresário não valorizou conquistas da jovem.

“Não fez homenagem nenhuma quando ela passou pra King's University, não fez nada, não ligou, é um péssimo pai, ausente, não dá amor pra ela”, completou.

A socialite também afirmou que o ex-diretor de TV só favorece outra filha. “Ele só gosta da outra filha, da Isabela”, declarou. Ao ser questionada pela apresentadora se ainda gostava de Boninho, Narcisa respondeu de forma direta: “Não, nunca gostei. E vamos mudar de assunto, chega, acabou.”

Blogueirinha reagiu às falas e defendeu Mariana. “Ô Boninho, vai dar parabéns pra tua filha? Para de escolher a filha preferida, isso não existe não”, afirmou. Narcisa reforçou o argumento e mencionou um episódio de assalto. “O carro que assaltaram a Mariana, ele não repôs o carro”, disse.

Saída conturbada da Globo

As críticas se estenderam à saída de Boninho da Globo. “Ele maltratou toda a Globo. Ele era tão ruim pra Globo inteira que a Globo não aguentou. Deram nenhuma homenagem pra ele na saída dele”, declarou Narcisa.

A saída do comunicador da Globo foi anunciada em setembro de 2024, após 40 anos na emissora. O comunicado foi divulgado no site institucional da emissora: "Companheiros dos Estúdios Globo, a pós 40 anos de atuação, Boninho está encerrando seu ciclo na Globo."

O comunicado exalta os feitos do diretor na emissora, que expressou que tentou um novo tipo de modelo contratual com Boninho, mas que não foi aceito: "Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente."

"Em nome de toda a equipe dos Estúdios Globo e da TV Globo, eu agradeço ao Boninho pelos anos de parceria e criação conjunta. Também desejo muito sucesso nas novas iniciativas que ele planeja para o futuro", finaliza o comunicado assinado por Amauri Soares.