SBT Narcisa critica imitação de Tiago Barnabé e dispara: “Humorista que não tem graça?”

Tiago Barnabé, intérprete da personagem “ Narcisa ” no " Domingo Legal ", respondeu às críticas feitas por Narcisa Tamborindeguy nesta terça-feira (28). A socialite reclamou do uso do nome e da semelhança entre o personagem e sua imagem pública. O comediante se pronunciou nas redes sociais, destacando que pretende seguir “ sem mágoas ” e com “ aprendizado ”.

“ Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que venho recebendo ”, escreveu Barnabé. Ele integra o elenco do "Domingo Legal" desde junho de 2024, quando o programa passou a ser comandado por novos apresentadores após a saída de Eliana.

Em outro trecho, o comediante afirmou que o episódio tem sido uma oportunidade de amadurecimento pessoal.

“ Toda mudança traz aprendizado e crescimento. Assim, seguimos com calma, sem mágoas, apenas levando como aprendizado e com alegria tudo o que vivemos. Em breve, teremos um bate-papo bem carinhoso e respeitoso. Amo vocês! ”, declarou.

A polêmica começou na semana passada, quando Narcisa Tamborindeguy respondeu a um comentário nas redes sociais que elogiava sua presença na televisão. Ao perceber que a referência era à personagem de Barnabé, a socialite ironizou: “ Humorista que não tem graça? ”.

Ela explicou que não é contra a imitação, mas criticou o uso do próprio nome na caracterização. “ Imitar é ok, acho o auge. Agora usar o mesmo nome? É um erro primário ”, afirmou.

Dias antes, Narcisa já havia reclamado publicamente do fato de o humorista fazer ações comerciais caracterizado como ela.

“ Tem que fazer [o merchan] como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Meu advogado já falou com o empresário dele, mas ele continua. Está errado da parte dele ”, completou.