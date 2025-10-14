Dia TV Blogueirinha chama Rafa Chalub de flopado e provoca climão com Ingrid Guimarães

A influenciadora Blogueirinha gerou um momento constrangedor durante a participação de Ingrid Guimarães no programa De Frente com Blogueirinha, exibido nesta segunda-feira (13). Ao citar o ator Rafa Chalub, conhecido nas redes sociais como Esse Menino, Blogueirinha afirmou que ele “ é flopado ”, o que levou a atriz a sair em defesa do colega.

A declaração aconteceu durante uma conversa sobre influenciadores e carreira artística. “ Ele é influencer, mas ele é flopado. Ele é flopado, já veio aqui e as pessoas não gostaram ”, disse Blogueirinha, arrancando uma reação surpresa de Ingrid.

Sem deixar o comentário passar, Ingrid respondeu prontamente. “ Ele é um gênio, tá? Sabe? Eu queria te dar essa notícia. Mas vai no filme para você ver. As críticas botam ele lá em cima. Ele é um excelente ator ”, afirmou a atriz, que contracenou com o influencer no filme "Perrengue Fashion".

Ingrid contou que se tornou fã de Rafa antes mesmo de trabalhar com ele. “ Cara, eu na verdade era fã dele das redes sociais. Eu precisava de um ator da idade dele e que tivesse humor parecido com o meu ”, explicou. A atriz disse ainda que se encantou pela personalidade do colega. “ Fui tomar um drink com ele, me apaixonei por ele como pessoa .”

Apesar das críticas, Blogueirinha insistiu que apenas expressava uma opinião popular. “ Não fico chateada, mas ele é maravilhoso. Não tô falando de mim, tô falando das pessoas aqui ”, declarou, sugerindo que a recepção do público ao ator teria sido negativa.

Ingrid rebateu novamente, ressaltando o sucesso do amigo no teatro. “ Eu fui até na peça dele que ele falou que ia fazer com você. Lotou tudo no primeiro dia. Ele esgota ”, afirmou. Blogueirinha respondeu em tom de brincadeira: “ E o meu também vai esgotar? O meu é 29 de setembro .”

No fim da conversa, Ingrid pediu mais cuidado com as palavras. “ Você não devia falar dele assim, porque ele te adora ”, disse a atriz. Blogueirinha encerrou o assunto mantendo o tom provocador: “ São verdades que têm que ser ditas, né? Mas a gente é amigo .”