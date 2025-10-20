SBT Narcisa critica imitação de Tiago Barnabé e dispara: “Humorista que não tem graça?”

Narcisa Tamborindeguy, 58 anos, criticou o humorista Tiago Barnabé no domingo (19) após ser comparada ao personagem que ele interpreta no programa " Domingo Legal ", do SBT. A socialite usou as redes sociais para demonstrar insatisfação com a imitação e ironizou o comediante ao dizer: “ Humorista que não tem graça?? ”.

A reação aconteceu depois que um fã comentou nas redes que adorava assistir Narcisa na televisão. A advogada respondeu com surpresa: “ ??? Oi ”. Em seguida, usuários explicaram que o comentário se referia ao personagem de Tiago Barnabé, o que gerou a resposta ácida da socialite.

No X (antigo Twitter), Narcisa continuou o desabafo e recebeu apoio de seguidores. “ Tá confundindo você com o humorista Narcisa… Que mico ”, comentou um internauta. A socialite respondeu prontamente, reforçando a crítica ao comediante e questionando o uso do próprio nome pelo humorista.

Em outra mensagem, uma usuária perguntou se Barnabé havia pedido autorização para interpretá-la na TV. “ Imitar é ok, acho o auge. Agora usar o mesmo nome… é um erro primário ”, escreveu Narcisa.

Essa não é a primeira vez que Narcisa fala sobre o assunto. Em entrevista ao podcast Festa da Firma, apresentado por Ceará, ela afirmou que gosta da imitação, mas reprova o uso comercial de seu nome. “ Gosto, mas não gosto que ele faça publicidade com o meu nome. Tem que fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Porque a Narcisa faz a Narcisa, ele faz o Tiago Barnabé ”, declarou.

Durante a conversa, o apresentador ainda perguntou se a socialite já havia conversado com o humorista sobre o tema. Narcisa respondeu que evita contato direto e prefere tratar o assunto com leveza, mas sem abrir mão do direito de preservar a própria imagem.