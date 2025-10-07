Reprodução/Instagram/@oladobdeboni Boni fala sobre projeto de Boninho na Record

Boni utilizou as redes sociais na última segunda-feira (6) para comentar a estreia do The Voice Brasil no SBT, agora sob direção de seu filho, Boninho. O ex-todo-poderoso da TV Globo também revelou que o marido de Ana Furtado está desenvolvendo um programa de confinamento para a Record.

"Quero recomendar a estreia do The Voice hoje, às 22h30, no SBT, produzido pelo meu filho Boninho, que está iniciando uma nova fase na carreira e, em breve, vai lançar um reality show na Record, no estilo Big Brother", afirmou.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, o veterano da televisão comparou a clássica buzina do Chacrinha (1917-1988), usada para reprovar calouros nos programas de auditório, com o mecanismo da cadeira giratória dos técnicos, usado para aprovar os participantes do The Voice Brasil.





Boninho deixou a TV Globo em dezembro do ano passado, após mais de 40 anos de carreira. Seu último trabalho na emissora foi a direção do Especial Roberto Carlos. Dois meses depois, Daniela Beyruti, CEO do SBT, confirmou que o The Voice Brasil seria exibido pela emissora.

Desde então, Boninho tem negociado com outras empresas. O diretor firmou uma parceria com a Disney para a produção de realities tanto para a televisão aberta quanto para o streaming, atuando como uma espécie de showrunner. A estreia de The Voice Brasil no SBT marca o início desse novo capítulo em sua trajetória profissional.

Sobre o The Voice Brasil

Boninho, garantiu estar muito feliz em dirigir essa temporada do The Voice na emissora da Anhanguera.

"Estou muito feliz de estar aqui, subindo ao palco ao lado de parceiros tão grandes e importantes como o Disney+ e o SBT. O fato de eles toparem estar juntos neste projeto mostra a força do formato The Voice, que segue firme e forte em mais de 20 países. Ver as marcas que acreditaram e entraram com a gente de cara só reforça a potência do programa", disse o filho de Boni.

Daniela Beyruti também falou sobre o novo projeto.

"É um presente para a Formata fazer parte deste projeto com três titãs: SBT, Disney + e Boninho. Para nós como produtores realizar esta costura e fazer acontecer nesta grandiosidade e nível técnico que estamos atingindo é muito prazeroso! Ficamos nesta retaguarda como a produção deve fazer, mas trabalhando com times de uma qualidade impecável", reforçou.