Blogueirinha se pronunciou nesta sexta-feira (22) sobre a polêmica com Paola Carosella. A apresentadora afirmou que houve interpretação equivocada de stories publicados após a entrevista com a chef e lamentou as especulações envolvendo o nome dela. A confusão começou após comentário considerado inadequado sobre a filha de Paola, de 13 anos.

O pronunciamento foi feito no X, antigo Twitter. O programa De Frente com Blogueirinha havia exibido a participação de Paola na última segunda-feira (18).

“ Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio ”, declarou Blogueirinha.

Ela continuou: “ É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido ”.

Paola lançou indireta à apresentadora

Durante a entrevista, Paola citou o gosto musical da filha, que acompanha artistas como Billie Eilish, Chappell Roan, Reneé Rapp e Doechii. O comentário virou pauta de stories de Blogueirinha, que afirmou: “ Se fosse tão ácida assim, eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora (risos). E o povo me julgando, mas mal sabe ”.

A repercussão foi negativa e internautas acusaram a apresentadora de insinuar questões ligadas à sexualidade da adolescente. Um usuário defendeu a comunicadora: “ O humor da blogs é o mesmo desde quando ela gravava vídeo no barraco dela. As perguntas foram super ok e até leves demais ”.

Outra seguidora rebateu: “ O problema é que depois ela fez stories com insinuações sobre a sexualidade de uma criança de 13 anos. Ou você é contra isso ou você apoia coisas como Hytalo Santos ”.

O comentário recebeu apoio de Paola, que respondeu: “ Obrigada. Acho que temos muitos fãs do Hytalo Santos aqui ”. Após a polêmica, a chef apagou os registros da entrevista e deixou de seguir Blogueirinha nas redes sociais.