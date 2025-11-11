Reprodução/ tiktok Tiktoker confessa farsa e revela que fingiu ter câncer

A tiktoker Brittany Miller, de 29 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao expor o diagnóstico de câncer em 2017. Contudo, tudo era uma mentira inventada pela criadora de conteúdo digital.



Por meio do próprio perfil no TikTok, no qual acumula mais de 3,5 milhões de seguidores, ela se pronunciou e confessou a farsa.

“Então, eu nunca quis falar sobre essa época da minha vida, porque foi um período muito difícil. Mas devo isso aos meus seguidores e às pessoas que me apoiam: contar a minha verdade”, disse.



“Também quero acabar com as pessoas que estão distorcendo e exagerando o que realmente aconteceu. Então, vou começar do início. Em 2017, minha saúde mental estava extremamente debilitada. Na época, eu não percebia o quão deprimida eu estava”, acrescentou .



“Eu disse algo para alguém do meu círculo íntimo, em confidência, uma frase estúpida da qual me arrependo profundamente. Eu disse que tinha uma doença, que era câncer. Não fiz isso por maldade ou para enganar as pessoas. Fiz isso por desespero. Fiz para manter as pessoas próximas a mim, para manter as pessoas da minha vida por perto e entendo por que fiz isso”, justificou.



Em seguida, Brittany afirmou que pessoas próximas passaram a se mobilizar para auxiliá-la, fazendo, inclusive, arrecadações financeiras, como vaquinhas online. O intuito era ajudá-la a custear o tratamento.



"Isso não foi um golpe prolongado nem uma história manipuladora. As pessoas para quem contei contaram para outras, criaram uma página de arrecadação de fundos em meu nome, da qual eu tinha conhecimento”, prosseguiu.



“Assim que vi as doações, duas delas, mandei fechar a página imediatamente e não peguei um centavo sequer. Amadureci com isso. Estou trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma. Levei muito tempo para entender por que fiz isso. E me perdoo porque eu estava mentalmente instável", lembrou.



Mudança



Por fim, a tiktoker contou que passou a trabalhar com empresas que fazem “arrecadação de fundos” e ressaltou a importância do namorado, Ash, bem como da família dele, no processo de recuperação da saúde mental dela.



"Eu queria me cercar de pessoas que me ajudariam, consegui um emprego em uma empresa de arrecadação de fundos e foi assim que conheci Ash. Consegui trabalhar para instituições de caridade, e eu e o Ash arrecadamos fundos juntos por um curto período. Eu não era nada boa nisso, mas Ash me ajudou muito. Ele e a família dele me ajudaram muito, e serei eternamente grata”, afirmou.

“Ele foi minha luz no fim do túnel. Ele me ajudou a ficar bem de novo. Ele me ajudou a me perdoar. E embora eu fique muito emocionada quando falo sobre isso, estou mentalmente bem de novo e muito orgulhosa de onde cheguei, saindo daquele lugar sombrio. E estou aqui porque quero ser uma defensora da saúde mental. Quero ajudar as pessoas porque sei o que é estar na escuridão. E também quero agradecer imensamente a todas as pessoas que me apoiam e ainda me seguem", concluiu.