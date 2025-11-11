Twitter Regiane Alves comenta impacto de ‘Mulheres Apaixonadas’ após tema do Enem

Regiane Alves, de 47 anos, celebrou nas redes sociais o impacto de "Mulheres Apaixonadas" após o tema da redação do Enem 2025 abordar o envelhecimento na sociedade brasileira. A atriz contou que recebeu diversas mensagens de internautas que lembraram de Dóris, personagem vivida por ela na novela exibida em 2003 pela Globo.

A declaração foi feita por meio de uma publicação no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (10).

“Venho recebendo mensagens e lembranças de pessoas que citaram a Dóris na redação do Enem. Mais de duas décadas depois, o assunto continua atual e provocativo. É uma honra para nós, artistas, termos ajudado no avanço dessa discussão”, escreveu Regiane.

Na trama escrita por Manoel Carlos, Regiane deu vida à ambiciosa Dóris, uma jovem que tratava os avós com desprezo e impaciência. Os personagens eram interpretados pelos veteranos Carmen Silva e Oswaldo Louzada.

A personagem marcou o público ao escancarar a falta de empatia com idosos. No desfecho, Dóris reconhece os erros e busca o perdão dos familiares, encerrando a história com uma mensagem de reflexão e mudança.

Regiane se disse grata pela lembrança e falou da importância de o entretenimento contribuir para debates sociais. “É uma honra ver uma personagem de ficção inspirar reflexões sobre respeito e empatia com os mais velhos”, disse em outra publicação.