Reprodução/Instagram/@isabelvelosoo Isabel Veloso retornando à casa após internação

Isabel Veloso, de 19 anos, retornou à casa na segunda-feira (10). Ela estava internada desde o dia 24 de outubro, quando foi submetida a um transplante de medula óssea previsto no tratamento contra câncer.

O doador foi o pai da influenciadora, Joelson Veloso, de 50 anos. "Ganhei alta. Obrigada a todos pelos cuidados, amor, dedicação e carinho!! Obrigada, Jesus", escreveu no Instagram, onde soma mais de 3,3 milhões de seguidores.

Fabiana Justus, que também passou por um transplante de medula, se solidarizou com Veloso nos comentários da postagem em que ela anunciava a alta hospitalar. Desde que lutou contra leucemia, a filha de Roberto Justus passou a falar sobre o assunto nas redes sociais.

"Graças a Deus! Você é um milagre", disse ela. Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, também veio a público repercutir o sucesso do procedimento feito por Isabel com a medula do pai: "Amém, amém e amém".

Relembre

Isabel Veloso foi diagnosticada com câncer aos 15 anos. Após vários tratamentos, ela se curou em novembro de 2023. No entanto, meses depois, a doença retornou. Em outubro de 2024, ela alegou que o linfoma tinha crescido e que teria se espalhado para outras partes do corpo. Por isso, ela retomou o tratamento.

Em julho deste ano, Veloso passava por sessões de quimioterapia. Os procedimentos precisavam ser feitos antes que ela passasse pelo transplante. Na ocasião, ela ainda comentou que provavelmente o cabelo cairia por conta dos efeitos colaterais.

"No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a médula óssea que você tem, para então poder receber a nova. A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a queda", pontuou na época.