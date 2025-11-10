Reprodução/Instagram/@araujovivianne/@belo Viviane Araújo e Belo podem ter o primeiro trabalho juntos

Belo falou sobre o sucesso como ator em “Três Graças” e reagiu ao convite de Viviane Araújo para integrar o elenco da novela. O cantor disse que beijaria a atriz em cena, caso o roteiro exigisse. A declaração foi feita neste fim de semana em entrevista ao portal LeoDias.

O intérprete de Misael tem recebido elogios pela atuação. Durante a conversa, Belo contou que mergulhou no papel com dedicação e destacou a boa recepção do público. “Ah, foi um trabalho e tanto. Você acompanhou desde o começo, desde a preparação de elenco”, afirmou.

O cantor explicou que a preparação foi fundamental para a construção do personagem. “Eu tenho uma preparadora muito maravilhosa, a Nanda teve um carinho muito especial comigo na preparação do Misael”, contou. Segundo ele, o papel tem fortes referências na realidade das comunidades brasileiras.

“Eu vejo muitos Misael. É aquele cara que ajuda todo mundo, que participa, que empresta, que está junto. Acho que o Misael tem um pouco desse senso”, disse Belo. Ele ainda comentou a nova fase da trama, em que o personagem busca justiça após a perda da esposa.

Questionado sobre o possível reencontro com Viviane Araújo, ex-namorada com quem viveu um relacionamento de quase dez anos, Belo respondeu com tranquilidade. “Manda quem pode muito e obedece quem tem muito juízo. Eu tô pra trabalhar, meu trabalho é esse”, afirmou.

A participação da atriz foi confirmada nesta segunda-feira (10) pela colunista Carla Bittencourt. Segundo o autor Aguinaldo Silva, o convite foi feito diretamente a Viviane, que deve integrar o elenco nas próximas fases da novela.

Belo, por sua vez, garantiu que está aberto a qualquer desafio artístico. “Com certeza, eu estou apaixonado com essa coisa toda de atuação, é uma nova experiência para mim. Tudo que eu me proponho a fazer na minha vida eu faço de coração”, declarou.