Reprodução/ Instagram @araujovivianne Viviane Araujo com biquíni preto

Viviane Araujo, de 50 anos, tem aproveitado os momentos de descanso após a rotina intensa das gravações de "Volta por Cima", folhetim das sete que foi substituído por "Dona de Mim", atual novela exibida pela Globo neste horário.







Nesta quinta-feira (23), a artista usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com os fãs. Na ocasião, ela posava de biquíni deitada em uma espreguiçadeira, enquanto aproveitava a situação para renovar o bronzeado.





"O corpo é um templo, mas às vezes o templo só quer fechar um dia pra relaxar", brincou a ex de Belo. Na legenda do registro, compartilhado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15,6 milhões de seguidores, ela escreveu: "Meu momento".

Os fãs rasgaram elogios nos comentários da publicação. "Perfeita", disse um na rede social de Mark Zuckerberg. "É maravilhosa mesmo", acrescentou uma segunda. "Estou fazendo a mesma coisa que você, renovando o bronze, mas na laje de casa", divertiu-se uma terceira.

"Sabe ser linda", destacou uma quarta. "Admirável", prosseguiu uma quinta. "Estou com saudade de você nas telinhas. Quando volta?", questionou uma sexta. "O tempo passa e ela continua igual. Lacrou, Vivi", finalizou uma sétima seguidora.

Viviane Araujo é atriz, mas, inicialmente, ganhou destaque midiático por outro ofício bem distinto: a dança. Em 2012, participou da quinta edição de "A Fazenda", reality exibido na Record TV, e saiu coroada como a campeã da temporada.

Já se relacionou com o cantor Belo, entre os anos de 1998 e 2007. Em maio de 2021, se casou com Guilherme Militão, com quem está até hoje. Ela recorreu ao método de fertilização in vitro para conseguir engravidar. O casal é pai de Joaquim, que nasceu em setembro de 2022.