Reprodução/Instagram/@araujovivianne/@belo Viviane Araújo e Belo podem ter o primeiro trabalho juntos

A atriz Viviane Araújo pode fazer um grande retorno às novelas da TV Globo. Após o imenso sucesso como Rosada em Volta por Cima, a atriz teria sido convidada para integrar o elenco de Três Graças, novela das 21h. Porém, com um possível desafio: contracenar com o ex-marido Belo, que já faz parte do folhetim.

Viviane Araújo estaria cotada para um papel que teria cenas diretamente ligadas a Misael, personagem vivido por Belo. Caso a artista aceite o convite, seria um reencontro em cena que marcaria o primeiro trabalho de ambos desde o fim do casamento, em 2007.

Nos bastidores do canal, comenta-se que a TV Globo quer aproveitar a boa fase de Belo na dramaturgia e acredita que Viviane Araújo pode ajudar na narrativa. As informações são de Flávio Ricco.





A atriz mantém uma relação de amizade com o autor Aguinaldo Silva, que foi responsável por lançá-la como atriz em Império (2014). Ela também fez parte do elenco de O Sétimo Guardião, quatro anos depois.

Recentemente, Viviane e Belo voltaram aos holofotes da mídia após o lançamento do documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay. Araújo se recusou a participar da produção, que retrata o período em que ela visitava o cantor na prisão.