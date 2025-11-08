Ticiane Pinheiro surpreendeu o público ao comentar de forma divertida sobre César Tralli durante participação no programa Angélica, no canal GNT. A apresentadora falou sobre a rotina do marido, que passou a comandar o Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos.
O bate-papo aconteceu por chamada de vídeo. Durante a conversa, Angélica quis saber como Ticiane tem lidado com a distância. “E o seu maridão que está no Jornal Nacional?”, perguntou a apresentadora, em tom de brincadeira.
Ticiane respondeu que tenta aproveitar o tempo livre para visitar o jornalista no Rio de Janeiro. “Pois é, eu passei o final de semana com ele no Rio. E aí bateu a saudade, eu tive uma folga hoje no programa e ontem eu fui lá à noite para dormir lá, para dar um boa noite pra ele”, contou.
Em outro momento, Angélica comentou o novo estilo de Tralli no telejornal. “O seu boa noite, né? E aquela andadinha dele? Eu tô adorando que ele incorporou a andadinha no JN. Ele também fica andando pela casa assim?”, perguntou.
Ticiane respondeu em tom bem-humorado: “É uma postura, né? O homem tem uma postura. E ele não anda, ele desfila, entendeu? E eu vou falar: eu estou sentindo muita falta mesmo. Ele tá aí no Rio, eu tô aqui, a gente se fala bastante, mas daqui a pouquinho eu estou aí”.
Recentemente, César Tralli também falou sobre a nova fase profissional em entrevista à revista GQ Brasil. O jornalista disse que nunca imaginou ser titular do Jornal Nacional. “Nunca sonhei com isso, nunca passou pela minha cabeça um dia apresentar o Jornal Nacional como titular no lugar do Bonner”, afirmou.
Tralli ainda refletiu sobre a trajetória. “Sou muito focado no dia a dia. Tento fazer o meu melhor sem pensar no amanhã. Tenho um mantra que é ‘trabalhar dá trabalho e a vida não tem atalho’. Sempre fui muito feliz onde eu estava”, completou.