Reprodução/TV Globo César Tralli na bancada do JN

O jornalista César Tralli vive um casamento longo com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem tem uma filha, Manuella. Porém, Ticiane não é a primeira esposa do âncora do Jornal Nacional. Antes, ele foi casado duas vezes, incluindo com uma ex-colega da Globo.

A primeira mulher de César foi Cássia Ávilla, com quem se casou em 2006. No entanto, o relacionamento acabou pouco tempo depois, e a separação ocorreu um ano depois. Ainda em 2007, ele iniciou um romance com a jornalista Flávia Freire, com quem ficou até 2013.

Flávia ganhou notoriedade por ser a moça do tempo do Jornal Nacional, onde trabalhou por cinco anos; ela também exerceu a função no Jornal Hoje. Apresentou atrações como Bom Dia São Paulo, Hora 1, Bem Estar e Jornal Hoje, sendo considerada uma das favoritas para substituir Tralli no SPTV.





No entanto, depois de 19 anos no canal carioca, a jornalista decidiu não renovar o contrato. Ela tomou essa decisão em 2017. Em um comunicado na época, explicou seu desejo de mudar de país e de priorizar a vida em família. Flávia se mudou para Portugal acompanhada do marido, o empresário Miguel Roquette.

Desde então, a jornalista mantém uma rotina mais tranquila e reservada, afastada dos holofotes. Em abril deste ano, ela reiterou sentir saudades de trabalhar na televisão durante uma homenagem aos 60 anos da Globo:

"Não poderia deixar de prestigiar a empresa onde trabalhei tantos anos. Me realizei profissionalmente, fiz vários amigos e conheci pessoas incríveis através de inúmeras reportagens. Só tenho a agradecer por cada oportunidade ao longo dos 20 anos que estive nessa, que foi a minha segunda casa. Obrigada! Bons tempos. Tenho saudades", disse.