Reprodução/Instagram/@luisamell Luisa Mell se pintou para protestar na COP30

Luisa Mell está em Belém para participar da COP30 e aproveitou a ocasião para realizar um protesto na última quinta-feira (6). A ativista da causa animal pintou o corpo inteiro com um desenho do planeta Terra. Além disso, deitou-se na rua, em frente ao local onde a conferência ocorrerá, com o objetivo de defender o veganismo.

O protesto da famosa foi realizado em parceria com a organização internacional Peta, considerada referência na defesa dos direitos dos animais. Com apenas as partes íntimas cobertas, ela deitou-se em um prato cenográfico sobre a calçada. Havia também um garfo posicionado sobre ela e um cartaz ao fundo mostrando uma floresta em chamas.

"Comer animais alimenta o fogo. Por favor, seja vegano", dizia a mensagem no cartaz.





A apresentadora escolheu protestar em frente ao local da COP porque produtos de origem animal seriam consumidos durante a conferência.

"A gente está aqui na COP30, e a principal causa da destruição da Amazônia e dos nossos biomas é a pecuária. Aqui na COP30, enquanto eles discutem soluções para o planeta, vão comer animais e contribuir para o agronegócio", afirmou.

"Infelizmente, sabemos que o agronegócio domina o nosso país. Mas e o nosso futuro? Vocês sabem que eu tenho um filho de 10 anos. Estou aqui por ele. Vocês sabem que nunca tirei a roupa assim, mas fiz isso para chamar atenção, para que a causa apareça e para ver se o mundo acorda. Temos pouco tempo para promover mudanças", completou.

Luisa Mell ainda explicou que decidiu realizar a ação justamente por saber que ela chamaria a atenção da sociedade.

"Sabemos que isso chama atenção e, por essa causa, pelo planeta, pelo futuro do meu filho, estou aqui", finalizou.