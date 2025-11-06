Reprodução/Internet Ticiane Pinheiro renovou contrato com a Record até o fim de 2028

A Record definiu a permanência de Ticiane Pinheiro em sua programação pelos próximos três anos. A apresentadora acertou a renovação de contrato até o fim de 2028, permanecendo como uma das titulares do Hoje em Dia.

O acordo será assinado nos próximos dias e deve ser comunicado oficialmente ao mercado publicitário pela emissora paulista. Além de mantê-la na apresentação do matinal, a Record ofereceu à comunicadora um programa por temporada, que será desenvolvido a partir de 2026.

O novo contrato também prevê aumento da participação de Ticiane Pinheiro em ações comerciais e de merchandising dentro do Hoje em Dia. A renovação da apresentadora foi tratada como prioridade pela área comercial da Record.

Com quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ela e Ana Hickmann concentram a maioria dos testemunhais do programa, atuando como figuras estratégicas para campanhas de anunciantes. A informação é do colunista Flávio Ricco.

Carreira de Ticiane Pinheiro

A comunicadora está na Record desde 2005, quando integrou o elenco da novela Cidadão Brasileiro (2006). Em seguida, participou do reality Simple Life: Mudando de Vida (2007) e comandou o Programa da Tarde, entre 2012 e 2015. Desde então, se consolidou como uma das âncoras do Hoje em Dia, mantendo boa relação com todas as áreas da emissora.