Instagram Bruna Biancardi grava com Ana Castela e provoca curiosidade na web

Bruna Biancardi lançou nesta quinta-feira (6) uma prévia do quadro “Bru na Cozinha”, série de vídeos em que mostrará receitas ao lado de famosos. A primeira convidada será a cantora Ana Castela. O projeto estreia na próxima sexta-feira (7), e traz a namorada de Zé Felipe após desentendimento da esposa de Neymar com Virginia Fonseca.

A prévia foi divulgada nas redes sociais de Bruna, que brincou com os rumores sobre os planos profissionais. “Não era canal no YouTube, não era podcast, nem serei apresentadora”, disse na legenda. “Os palpites estavam errados. Para quem gostava dos meus vídeos cozinhando... vem aí o ‘Bru na Cozinha – Edição de Natal’. Em cada receita, um convidado pra bater papo e cozinhar comigo um prato especial de Natal”, completou.

A sertaneja aparece ao lado de Bruna no teaser publicado nesta quinta. As duas surgem sorridentes enquanto preparam uma lasanha à bolonhesa e conversam sobre carreira e vida pessoal. “Eu amei tanto”, escreveu Ana Castela nos comentários. O episódio completo vai ao ar nesta sexta-feira, às 18h.

Internautas notaram que a escolha da primeira convidada gerou comentários nas redes sociais. Ana Castela é namorada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, com quem Bruna trocou farpas públicas em setembro. A polêmica começou após Virginia ligar para Neymar durante a madrugada, o que irritou Bruna.

Na época, a influenciadora afirmou ter sido desrespeitada pela apresentadora do SBT. “Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, escreveu Bruna em resposta a um seguidor.