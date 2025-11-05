Instagram Zé Felipe posa ao lado de Ana Castela e Poliana se derrete: "Amo"

Zé Felipe e Ana Castela apareceram juntos em uma festa em Goiânia na noite de segunda-feira (4) e chamaram atenção pela sintonia. Os cantores participaram da comemoração do aniversário de Marrone, da dupla com Bruno, e posaram abraçados para os fotógrafos. Foi a primeira aparição pública dos dois desde que confirmaram o namoro.

Após o evento, Zé Felipe compartilhou um vídeo divertido com a artista nas redes sociais. No registro, o sertanejo brincou sobre não publicar fotos dos pés da namorada. “Eu ia postar uma foto do pé da Ana, mas ela disse que tem gente que faz feiuras com isso, então não vou”, disse o cantor, arrancando risadas de Ana Castela.

Além do vídeo, o casal compartilhou uma foto posando juntos que também gerou comentários de pessoas próximas ao casal, incluindo Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, que escreveu: “Amo <3”.

Durante a comemoração, o casal foi visto trocando beijos e se divertindo com amigos. Ana Castela escolheu um vestido elegante com fenda lateral, enquanto Zé Felipe optou por um visual mais descontraído.

Nas redes sociais, fãs elogiaram o clima de cumplicidade. “Eles se completam, dá pra ver o carinho de longe”, comentou uma seguidora. Outro internauta destacou o lado brincalhão dos dois: “Zé e Ana têm uma energia muito boa juntos”.