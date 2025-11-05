Reprodução/ Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, de 31 anos, se tornou assunto nas redes sociais. Isso porque surgiu de topless enquanto era submetida a um novo procedimento estético.

Bruna Biancardi faz procedimento estético





Trata-se de uma sessão do Sculpt HD. A intervenção é conhecida no ramo por prometer a diminuição de gordura localizada, além de auxiliar na definição corporal, com destaque para a área da silhueta, eliminando o tradicional "culote".





Na última terça-feira (4), a influenciadora compartilhou parte do processo com os mais de 14,4 milhões de seguidores que a acompanham na web. "Hora de protocolo", escreveu Bruna, enquanto aparecia de topless e de fio-dental.

Entenda

Desde o nascimento de Mel, segunda filha com Neymar Jr., em julho deste ano, Biancardi passou a fazer procedimentos estéticos. A empresária já era mãe da pequena Mavie, também da relação com o jogador de futebol do Santos.

Polêmica

Em setembro deste ano, Bruna criticou Virginia Fonseca. O desentendimento entre elas já era especulado por uma ligação feita por Virginia para Neymar durante a madrugada.

"Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de 'jornalismo'. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", disse Biancardi na ocasião.

"Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila", acrescentou à época.