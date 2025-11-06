Instagram Nani Venâncio

A casa da apresentadora Nani Venâncio foi invadida na tarde de segunda-feira (3), no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), seis criminosos participaram do roubo e renderam as pessoas que estavam no imóvel. O grupo levou joias, relógios, bolsas e um carro.

A informação foi confirmada pela SSP e pelo boletim de ocorrência registrado no 15° Distrito Policial (Itaim Bibi), responsável pela investigação do caso. As vítimas, com idades entre 16 e 62 anos, foram amarradas com fita adesiva durante a ação.

O carro levado pelos assaltantes foi encontrado abandonado no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. A perícia foi acionada para analisar o veículo e tentar identificar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado como roubo à residência, localização/apreensão e entrega de veículo. Policiais civis realizam diligências para localizar os responsáveis.

De acordo com o boletim de ocorrência, pelo menos um dos criminosos estava armado. A polícia não informou se há câmeras de segurança na região que possam ajudar na investigação.

Nani Venâncio é apresentadora do programa de rádio Altos Papos, da Rádio Capital. A comunicadora também já trabalhou em emissoras como Record, RedeTV! e TV Brasil, além de atuar em novelas e minisséries da Globo e da extinta TV Manchete.