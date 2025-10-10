Instagram/SBT Bruna Biancardi recebe elogios de Poliana Rocha e Ana Castela após críticas a Virgínia

Bruna Biancardi foi elogiada por Poliana Rocha e Ana Castela nesta semana, após repercussão de críticas feitas à influenciadora Virgínia Fonseca no fim de setembro. Poliana, mãe de Zé Felipe, e Ana Castela, atual namorada do cantor, chamaram Bruna de “ linda ” em comentários nas redes sociais.

As interações ocorreram depois que Bruna respondeu a uma entrevista de Virgínia sobre uma ligação feita para Neymar durante a madrugada. A modelo, que namora o jogador, usou as redes sociais para se manifestar e expôs insatisfação com a atitude da empresária.

Na ocasião, Bruna afirmou: “ Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família .”

Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou na publicação de Bruna chamando-a de “ linda ”. O elogio foi repetido por Ana Castela, que também reagiu com carinho à modelo.

Virgínia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. O casal, que tem três filhos, manteve uma relação amigável após a separação.

Em entrevista recente ao podcast Podpah, o cantor explicou que não houve traição e que há um o respeito entre os dois. “ Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. Eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja ”, afirmou.