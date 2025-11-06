Reprodução/ Instagram @poliana @caiorodriguez_ Leonardo e Poliana

Leonardo, de 62 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. O motivo? Ter revelado que faz uso diário de uma medicação comumente usada por homens que lidam com disfunção erétil.

Assista:

Trata-se afirmou que faz uso do "azulzinho", que faz referência ao viagra. Também conhecido como citrato de sildenafila, o medicamento de uso oral lançado em 1990 é frequentemente usado para aumentar o tempo de ereção.





A revelação ocorreu em um vídeo publicado pelo influenciador Rafael Cunha. "São 41 anos de carreia. Comecei velho já, com 20 anos", começou Leonardo. O criador de conteúdo digital questionou: "Está com 60 mais já?". "Estou com 62, fiz agora em julho", rebateu o pai de Zé Felipe.

"Está enxuto! Está no 'azulzinho' já?", questionou Rafael. Surpreendendo o influenciador e as demais pessoas que estavam ao seu redor, o cantor e compositor sertanejo confirmou e ainda declarou que fazia uso diário do composto farmacêutico.

"Já! Todo dia eu tomo meio [comprimido]", afirmou. Rafael ainda tentou brincar com a situação e insinuou que o marido de Poliana Rocha talvez usasse para aumentar o rendimento em práticas esportivas, como a musculação.

Leonardo, contudo, negou e disse que tomava para outro intuito. "Os caras tomam para malhar", ironizou Cunha. "Eu tomo para m%ter mesmo. Malhar o que? Malhar o pa#?", devolveu o pai de João Guilherme Ávila, arrancando risadas.

Repercussão

O vídeo viralizou em plataformas de interação virtual. "Você é uma resenha. Ave Maria", disse um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Eu amo ele. Poucos famosos são tão transparentes assim, a ponto de admitir uma coisa íntima dessa", acrescentou um segundo.

"Se até o Leonardo apelou para o 'azulzinho'. Quem sou eu na fila do pão?", brincou um terceiro. "É, a coisa não tá fácil para ninguém", prosseguiu um quarto. "Será que a dona Poliana estava sabendo disso? Passei mal de rir", confessou ainda uma quarta.