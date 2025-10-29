Reprodução/Instagram Neymar reage ao pedido de namoro de Vini Jr. e Virgínia Fonseca

Vini Jr. e Virgínia Fonseca oficializaram o namoro na última terça-feira (28). O momento teve direito a sessão de fotos que foi compartilhada por ambos nas redes sociais. Nas imagens, o novo casa aparece com sorriso largo enquanto posam para fotos.



"V❤️V", dizia a legenda.

A publicação surpreendeu os seguidores do casal e também alguns famosos. Como é o caso do amigo Neymar, que fez questão de deixar um recado carinhoso para o mais novo casal da área. "Menino tá amando 👏❤️", publicou ele.

Até a publicação dessa nota, o cometário acumulava mais de 520 mil curtidas.





Virginia viajou no último sábado para a Espanha, pouco depois de comemorar o aniversário de 3 anos de sua filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Durante a viagem, ela assistiu a uma partida do Real Madrid.

A influenciadora foi surpreendida logo ao chegar ao hotel: ganhou um buquê de rosas e uma bolsa de grife avaliada em mais de R$ 20 mil. Apesar da curiosidade dos seguidores sobre quem teria enviado os presentes, Virginia não revelou a identidade do remetente.















