Instagram Virginia vibra com convocação de Vini Jr. para Seleção e grita: “Atenção Big Seven!”

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, comemorou a convocação do namorado Vini Jr. para os próximos jogos da Seleção Brasileira. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (3). Ela acompanhava a transmissão em um parque de diversões, ao lado de Tainá Castro, esposa de Éder Militão, e do casal Duda Fournier e Lucas Paquetá.

O vídeo foi publicado inicialmente nas redes sociais de Tainá Castro e depois repostado por Virginia. Assim que ouviu o nome do atacante, a influenciadora gritou: “ Atenção Big Seven! ”, arrancando risadas dos amigos presentes. O grupo comemorou a escalação de três jogadores brasileiros para os próximos amistosos da seleção.

Além de Vini Jr., Éder Militão e Lucas Paquetá também foram convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Os atletas farão parte da equipe nos confrontos contra Senegal e Tunísia, previstos para acontecer nos dias 15 e 18 de novembro.

Nos stories, Virginia apareceu animada e compartilhou que embarcará para acompanhar os jogos. “ Partiu Londres ”, escreveu ao repostar o vídeo feito por Tainá. O primeiro amistoso será realizado no estádio Emirates, em Londres, enquanto o segundo acontecerá em Lille, na França.

O momento de celebração ocorre poucos dias após o casal oficializar o relacionamento. No dia 27 de outubro, Vini Jr. pediu Virginia em namoro durante uma viagem romântica a Mônaco. O pedido contou com balões, pétalas de rosa e um grande buquê.