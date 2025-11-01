Reprodução/Instagram Virginia Fonseca, Vini Jr. e Maria Flor

Virginia Fonseca levou os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, para a Espanha para conhecer seu novo namorado, o jogador, Vini Jr., uma semana após assumir o namoro.

Reprodução/Instagram Maria Flor, filha de Virgínia Fonseca

O craque, por sua vez, presenteou os enteados, que estão hospedados com a avó, Margareth Serrão. Ela mostrou usou as redes sociais para mostrar o momento em que os netos abriram os presentes. Um deles, no entanto, chamou a atenção dos seguidores. “O carrinho dela é chique, dobra para guardar no carro”, surpreendeu Margareth na ocasião.

Trata-se se um carrinho de boneca luxuoso que foi presentaado para Maria Flor. O objeto custa $EUR46,62, cerca de R$300 na cotação atual.



O atleta também presenteou a criança com fantasias de princesas e heróis, kit de maquiagem e brinquedos de bebê para José Leonardo.

A influenciadora se separou de Zé Felipe em maio deste ano. O ex-casal teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Reprodução Carrinho presenteado pelo Vini Jr.

Ela assumiu relacionamento com o Vini Jr. em outubro, mas encerraram logo nos primeiros dias do mês, quando Day Magalhães expôs uma traição do atleta, que se desculpou após o episódio. Virginia e Vini decidiram reatar e assumiram a reconciliação nesta semana.



