Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

Virgínia Fonseca não poupou no look para assistir ao jogo do Real Madrid contra o Valência, na Espanha. A influenciadora caprichou na produção ao surgir usando uma camiseta do clube de Vini Jr. com um cachecol estampada com o rostou do craque.

"ATENCIÓNNNN, BIG SEVEN 🫡7️⃣ Ps: sua namorada é brega e vc vai ter q aceitar @vinijr 🤣❤️" , brincou na legenda.

Ao que tudo indica, sua deusorte ao clube, que venceu de 4 a zero. "Pé quente né ❤️🤣", comentou o jogador na publicação.





Antes da partida, Virgínia mostrou os detalhes de um passeio pelas ruas da cidade e se surpreendeu ao se deparar com um detalhes enquanto passava por uma banca. É que o local exibia uma faixa com o nome de Vini Jr. estampada.

Ela não pensou duas vezes em comprar o adorno. "Olha o que eu comprei... A faixa" , disse orgulhosa. Em outro momento, ela brincou: "Vem ser brega comigo" .