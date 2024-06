Reprodução Quem é Tainá Castro? Eder Militão assume romance com ex de Léo Pereira

Assumidos! Após especulações e rumores, Tainá Castro finalmente ganhou uma dedicatória nas redes sociais do jogador Eder Militão. Neste domingo (2), a estudante de medicina esteve presente no Estádio de Wembley, Inglaterra, onde aconteceu a final da Champions League.

Através do Instagram, Eder Militão celebrou a conquista do Real Madrid ao lado da família. Ele também aproveitou a ocasião para publicar a primeira foto de casal ao lado de Tainá Castro.

Quem é Tainá Castro?

Estudante de medicina, Tainá Castro é dona de um perfil no Instagram que conta com mais de 150 mil seguidores. A carioca ficou famosa pelo relacionamento com o atual zagueiro do Flamengo Léo Pereira.





O casamento com o jogador brasileiro acabou em outubro de 2023, após rumores de crise. Juntos, eles são pais de duas crianças, Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3.

Nas redes sociais, ela é reservada e mostra poucos detalhes do dia-a-dia. Após a separação de Léo Pereira, Castro voltou a se dedicar aos estudos de medicina, atividade que ela havia parado desde o amadurecimento do relacionamento.

Troca de casais? Léo Pereira namora ex de Eder Militão

Tainá Castro está envolvida em uma polêmica de quarteto amoroso e troca de casais. No final de 2023, a ex-namorada de Eder Militão, Karoline Lima, iniciou um relacionamento amoroso com o Léo Pereira.

Coincidentemente ou não, Eder Militão passou a ser visto com frequência na presença de Tainá Castro. Viagens da estudante para Espanha fez aumentar os rumores do romance com atleta do Real Madrid.

Karoline Lima e Eder Militão começaram o relacionamento de forma pública em 2021. Um ano depois, o então casal anunciou que estava a espera da primeira filha, Cecília. Dias antes da herdeira nascer, a influenciadora anunciou o término com o zagueiro, apontando crise na relação e suposta traições.

