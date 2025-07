Reprodução Éder Militão e Tainá Castro

Eder Militão e Tainá Castro celebraram o casamento religioso na noite desta sexta-feira (18), em São Paulo, com uma cerimônia luxuosa no hotel Palácio Tangará. O casal, que já havia oficializado a união no civil, reuniu cerca de 350 convidados para comemorar a data especial.

A celebração foi realizada no Salão Cristal do hotel cinco estrelas. O espaço tem mais de 440 m², pé-direito de oito metros, foyer anexo de 203 m² e terraço com vista para o Parque Burle Marx. A decoração seguiu uma paleta de tons azuis, com arranjos florais sofisticados.

Tainá usou três vestidos feitos sob medida: dois assinados por Marie Lafayette e um por Charles Hermann. Militão vestiu um terno da grife Dolce & Gabbana. As alianças trocadas são da Tiffany & Co, avaliadas em R$ 160 mil.

O investimento na festa ultrapassa R$ 2 milhões. O evento reuniu nomes conhecidos do esporte e da internet, com estrutura de gala e atrações musicais de alto nível.

Festa com show de Gusttavo Lima e cardápio refinado

A festa tem previsão de mais de 12 horas de duração. O destaque da noite foi o show de Gusttavo Lima, contratado por um cachê de R$ 1 milhão. Outras atrações musicais também estavam programadas como surpresa para os convidados.

O open bar ofereceu bebidas premium como Grey Goose, Chivas 12 anos e Möet Chandon. Drinks autorais e opções não alcoólicas foram criados por uma equipe de mixologistas especialmente para o evento.

O cardápio da noite foi elaborado pelo chef executivo do hotel, Filipe Rizzato. Entre os pratos servidos estão cherne ao molho bisque e filé mignon Wellington com trufas negras. As sobremesas incluem pavlova, crème brûlée e tortas exclusivas.

O buffet completo custava a partir de R$ 728 por pessoa. Os pacotes de bebidas variaram entre R$ 139 e R$ 255 por convidado.

Filhos do casal participam da cerimônia

Os filhos de Tainá Castro e Eder Militão participaram da cerimônia como daminha e pajem. Cecília, filha do jogador com Karoline Lima, também marcou presença e foi fotografada chegando ao local com familiares.

Helena e Matteo, filhos de Tainá com o jogador Léo Pereira, participaram da entrada da noiva. Matteo foi visto abraçando a mãe durante os preparativos, em um momento nos bastidores.

Os padrinhos foram escolhidos por ambos os noivos: oito casais ao todo. Eles receberam o convite em uma caixa personalizada com uma garrafa de champagne Moët Chandon Ice Imperial, avaliada em mais de R$ 500, e taças pintadas à mão.

A decoração foi finalizada após três dias de montagem. A equipe de cerimonial organizou cada detalhe do projeto com base em elementos clássicos e românticos. Hortênsias, orquídeas brancas e delphinium fizeram parte da ambientação do salão.

Celebridades como Lara Prado, Bárbara Labres, Carol Pacheco e os ex-jogadores Juan e Gabriel Rodrigues estiveram presentes na cerimônia. A lua de mel será em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O casal deve passar quatro dias no destino antes de retornar a Madri, onde Militão atua pelo Real Madrid.