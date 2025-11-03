SBT Filho de Gugu invade palco do SBT e relembra beijão com Cariúcha

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, surpreendeu Cariúcha ao invadir o palco do Fofocalizando ao vivo nesta segunda-feira (3). O reencontro acontece dois meses após os dois protagonizarem beijões em uma festa. " Está lindo! ", reagiu a apresentadora ao ver o jovem.

Durante a divulgação da volta do programa "Viva a Noite" (1982-1992) à grade do SBT, o filho do apresentador surgiu no estúdio. A edição especial será apresentada por Luis Ricardo, homenageando o legado de Gugu.

" Estamos ao vivo no Fofocalizando! Foi um presente que eu ganhei, não estou aqui para substituir ninguém. Eu fiz parte dos anos 1980 do Viva a Noite, recebi muitos conselhos do Augusto, viajamos muito juntos ", disse Luis Ricardo ao apresentar o projeto.

João Augusto apareceu ao lado de Luis Ricardo, surpreendendo apresentadores e plateia. " Liminha, leva o João lá para o estúdio do Fofocalizando ", pediu Luis. " Todo mundo sabe que a Cariúcha conhece o João... Depois daquele beijão, você já reencontrou com ele? ", questionou Gaby Cabrini. " Vai ser o primeiro reencontro ", respondeu a ex-Fazenda.

Ao se encontrar com Cariúcha, João Augusto recebeu elogios: " Você está lindo ", disse a apresentadora. " Obrigado, meu amor, quanto tempo! ", respondeu o jovem. " Ele é meu amigo... ", acrescentou Cariúcha. Luis Ricardo comentou: " Aquele beijo deu o que falar ".

João Augusto também recordou a festa: " Aconteceu tanta coisa naquela festa, eu achei a Cariúcha lá, a gente bateu um papo, foi tão gostoso ". Cariúcha destacou a sintonia: " A gente beijou muito, nos pegamos muito, ele beija gostoso. Foi maravilhoso. Eu te elogiei muito aqui no programa. Eu fiquei encantada por você pelo nosso papo ".

Antes de deixar o palco, João Augusto esclareceu que não apresentará o Viva a Noite com Luis Ricardo. " O palco do Viva Noite está com o Luis Ricardo ", explicou. O jovem fará apenas uma participação especial para homenagear o legado do pai, enquanto trabalha em projeto na Record.