Reprodução/ Record TV Dado Dolabella no "Domingo Espetacular"

Dado Dolabella, de 45 anos, já foi alvo de várias acusações de agressão. O caso mais recente envolvia Marcela Tomaszewski, que negou ter sido agredida posteriormente. Neste domingo (2), durante participação no "Domingo Espetacular", o ator disse que teve prejuízos financeiros pelo rótulo de agressor.



Segundo ele, as oportunidades para trabalhar foram um dos fatores que contribuíram para a situação financeira ter se complicado nos últimos tempos. "Eu não consegui a mesma quantidade de trabalhos que eu tinha antes, a minha renda diminuiu absurdamente", declarou.





"Eu não perdi o controle em momento nenhum”, completou, negando ter agredido a atual namorada. Marcela Tomaszewski também se pronunciou. "Ele não me tocou. O vermelho [no corpo] é porque eu sou muito branca, fico marcada com facilidade. Quando estou estressada, fico vermelha e me coço”, justificou.

Caso Piovani

Dolabella, contudo, confirmou a agressão contra Luana Piovani em 2008, época na qual os dois namoravam. "Eu tava saindo, já era três horas da manhã. Eu estava pedindo para ir embora para casa. Teve uma hora que deu três e pouco da manhã, eu falei: 'Chega. Eu tô indo embora'.", recordou.

"Coloquei a comanda na bolsa dela e quando eu virei as costas para ir embora, ela me pegou pelo braço e a unha dela entrou no meu braço. Quando a unha dela entrou no meu braço, eu fiz assim para me soltar. E a minha mão pegou com tudo nela e ela caiu no chão", pontuou.

Após ser questionado por Roberto Cabrini, o artista admitiu ter agido de forma "covarde" e disse ter consciência de que a força física masculina se difere da feminina.

"Nesse momento, especificamente, você foi covarde?", perguntou Cabrini. "Fui covarde, porque a mulher com homem... A força é completamente desproporcional", ponderou o ex-namorado de Wanessa Camargo.