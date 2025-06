Reprodução/Internet Rodrigo Assis deixa o Fofocalizando e se despede do SBT

Rodrigo Assis, responsável pelas reportagens feitas no Rio de Janeiro, anunciou sua saída do SBT com um texto de despedida nas redes sociais. Ele fazia parte da equipe do Fofocalizando desde 2023 e não revelou qual será seu próximo passo profissional.

“Chegou a hora de me despedir e eu nem sei por onde começar. Só posso dizer que fui muito feliz e privilegiado por ter feito parte da família Fofocalizando”, escreveu o repórter, em uma publicação nas redes sociais.

Ao longo da mensagem, Rodrigo Assis destacou os vínculos criados durante sua passagem pelo. “Levarei comigo experiências, vivências, amizades e principalmente os laços de amor que fiz com toda essa produção, Obrigado por todo amor, carinho e também por acreditarem no meu trabalho. Chegou a hora de trilhar um novo caminho”, afirmou.

Rodrigo Assis foi um dos nomes escolhidos em 2023 para fortalecer a cobertura regional do Fofocalizando, assumindo entradas ao vivo e reportagens gravadas no Rio de Janeiro, onde a atração frequentemente acompanha eventos, estreias e bastidores com celebridades.