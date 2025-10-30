Instagram César Tralli se emociona com despedida do Jornal Hoje e ganha presentes de colegas

César Tralli encerrou nesta quinta-feira (30) a trajetória de sete anos no Jornal Hoje, da TV Globo. O jornalista foi surpreendido por colegas com presentes e homenagens antes de assumir a bancada do Jornal Nacional na próxima segunda-feira (3).

Durante o último dia na redação, Tralli recebeu uma bandeja de salgados enviada por Ana Maria Braga diretamente dos estúdios do Mais Você . O jornalista compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu o carinho da apresentadora.

“ Que despedida mais saborosa! Eu tinha acabado de entrar ao vivo no Mais Você quando a Ana Maria me fez esta surpresa deliciosa… Muito obrigado de coração! Vocês são demais! Meu nome é gratidão “, escreveu.

Além da homenagem de Ana Maria, Tralli também foi surpreendido por Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, que o presenteou com um kit de marmita personalizado.

“ Olha que beleza! Legal! Vai comigo para o Rio de Janeiro com certeza. Que estilo, adorei. Obrigado, Patrícia, valeu! ”, declarou o jornalista ao mostrar o presente.

Tralli fala sobre emoção e expectativa para o Jornal Nacional

Mais cedo, durante participação ao vivo no Mais Você, Tralli falou sobre a emoção da despedida e a expectativa para o novo desafio profissional. “ Esse friozinho na barriga faz parte do entusiasmo, do incentivo, da nossa busca por crescimento, por amadurecimento “, afirmou.

O jornalista contou do peso da nova função na Globo. “ É uma missão nova que eu recebo com muita felicidade, com muita alegria, tenho absoluta noção da responsabilidade que eu vou ter a partir de agora no Jornal Nacional. É um jornal feito com tanta dedicação, com tanto amor também para o nosso público, né? ”, declarou.

Com mais de 30 anos de carreira, Tralli afirmou que pretende levar toda a experiência acumulada para o novo posto. “ Eu carrego toda essa experiência de vida que tenho aqui dentro, em 33 anos de reportagem, de apresentação, pro JN. Espero cumprir essa missão com muita tranquilidade, serenidade e com toda dedicação que eu tenho e amor que eu tenho pelo jornalismo “, completou.

Tralli assume o lugar deixado por William Bonner, que se despediu do Jornal Nacional após 28 anos. A estreia do novo âncora está marcada para o dia 3 de novembro.