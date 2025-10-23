Reprodução/ TV Globo - 23.10.2025 Gloria de Thurn e Taxis disse estar "triste" com o roubo

Ana Maria Braga, de 76 anos, surpreendeu os telespectadores do "Mais Você" nesta quinta-feira (23), ao apresentar o relato de uma princesa alemã em uma breve participação no programa matinal da Rede Globo.

A convidada era Gloria de Thurn e Taxis, integrante da monarquia da Alemanha e a única pessoa viva que já utilizou uma das joias roubadas do Museu do Louvre, na França. O caso, ainda em investigação, ganhou repercussão internacional.





Em vídeo exibido durante o programa, a princesa comentou sua relação com a peça histórica. Em 1980, Gloria usou uma tiara que pertencia à imperatriz Eugenia. Anos depois, em 1990, decidiu vender o adereço ao Louvre, logo após a morte do marido, Johannes von Thurn und Taxis.

"Quando eu me casei na Basílica do Sant'Emera, no 31 de maio de 1980, eu tinha um vestido que o Valentino desenhou especialmente para mim. Um vestido da Sonia. E o lindíssimo diadema da Imperatriz Eugenie", recordou.

"Quando meu marido faleceu, em 1990, a família teve uma montanha de taxas hereditárias. Eu tive que vender o diadema e o Louvre comprou. Era um momento muito emocionante porque o Louvre, a exposição, era um lugar muito bonito, muito prominente", acrescentou.

Gloria de Thurn e Taxis também disse estar triste pelo crime e afirmou não compreender como um roubo pôde ocorrer em um museu de tamanha relevância e reconhecimento internacional.

"Eu fico muito triste e não entendo mais porque a França não consegue proteger o seu museu mais lindo, talvez o museu mais lindo do mundo", desabafou a princesa alemã no "Mais Você", em um vídeo obtido pelo jornalista Bruno Astuto.

Entenda

No domingo (19), o Museu do Louvre foi invadido por volta de 9h30, no horário francês. As investigações iniciais das autoridades francesas apontam que pelo menos quatro indivíduos fizeram parte do esquema do roubo. Oito peças, avaliadas em mais de R$ 550 milhões, foram levadas.