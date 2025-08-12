A influencer digital Pequena Lo, foi a grande convidada do Encontro com Patrícia Poeta nesta terça-feira (12). A famosa participou da atração global e comemorou os seus 10 anos de carreira na internet.

Entre diversos temas, a influenciadora comentou sobre o forte trabalho que vem desempenhando nos meios digitais e, inclusive, sobre a importância de estar sempre bem arrumada.





"Eu fico pensando, 10 anos, tô ficando madura. Muito madura, mais experiente" , iniciou.

Sobre o inverno, Pequena Lo confidenciou ser bastante calorenta e que ama se arrumar.

"Amo inverno, eu gosto do frio porque sou muito calorenta. Tem gente que não me vê, mas já estou no verão. Quando saio, eu gosto de ter, eu aprendi a ficar mais vaidosa, desde criança eu era. Aí também, a gente trabalha com imagem, tem que ficar bonita" , contou.

A psicóloga também relembrou que o Encontro foi o seu primeiro programa que participou, em 2016. Desde 2015, Pequena Lo grava vídeos para a internet, se tornando um dos maiores sucessos do Brasil.

"Foi o primeiro programa de televisão que participei. Eu estava pronta pra desmaiar, eu estava passando muito mal. Eu não sou um personagem, tenho orgulho de tudo o que construí, tenho muito o que construir. Eu fico imaginando, eu sempre falo isso, eu tenho uma síndrome rara desde o meu nascimento, tem coisas que tem que ser. A gente vai ter mudança sobre toda a nossa vida, mas o que que a gente pode fazer com essa dificuldade que vier" , contou.

"Eu escolhi adaptar que ficar lamentando em casa. Foi difícil pra mim parar de andar aos 11, mas eu peguei um limão e fiz uma limonada" , disse.

Carreira da Pequena Lô

Natural de Araxá, Minas Gerais, começou sua carreira em 2015, quando publicou seus primeiros vídeos no YouTube sobre suas vivências de uma pessoa com deficiência. Ela precisou aprender a cuidar da saúde mental enquanto lidou com a solidão na pandemia, e a distância de sua casa, já quando morava em São Paulo.

Formada em psicologia, ela passou a se aventurar em diversas áreas e chegou a publicar sua própria biografia. Fez muito sucesso como apresentadora do MesaCast, no Big Brother Brasil.